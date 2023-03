Hidratantes docinhos para você utilizar diariamente

Além da sensação hidratante, as mulheres esperam de um produto corporal algo a mais, como um aroma agradável ou uma melhora no aspecto da pele. Contudo, se você ainda não está inserida no mundo dos cuidados pessoais, fica difícil escolher quais os produtos corporais mais te agradam e mais indicados pelas especialistas.

Por isso, para tirar essas dúvidas e escolher qual hidratante docinho e perfumado para utilizar no dia-a-dia, veja a lista a seguir elaborada por Lidia Paina.

Hidratante Candy Marshmallow - Thipos

Um hidratante corporal com bom custo-benefício e aroma bem doce. O Hidratante Candy Marshmallow, da marca Thipos, promete uma sensação macia e perfumada para a sua pele ao longo do dia.

Hidratante Candy Caramelo - Thipos

Além de Marshmallow, outra indicação da youtuber é a fragrância Caramelo, que traz os mesmos benefícios de hidratação e promete um aroma ainda mais doce.

LEIA TAMBÉM: Hidratantes SUPER CHEIROSOS que dispensam o uso de perfume

Hidratante Desodorante Corporal Cuide-Se Bem Deleite - O Boticário

Deleite Delight se tornou um dos hidratantes mais famosos de O Boticário. Sua sensação hidratante de leite com aroma doce que combina chantilly, marshmellow, caramelo, baunilha, entre outros acordes para as ‘formiguinhas’.

Hidratante Corporal Cuide-se Bem Bendito Cacto - O Boticário

Outro hidratante da mesma linha e com proposta parecida é o Cuide-se Bem Bendito Cacto. Seu aroma lembra um chiclete bem açucarado.

Bath & Body Works - Ultra Shea Body Cream Berry Waffle Cone

Este é um hidratante importado com um valor mais elevado do que os citados anteriormente, contudo, sua hidratação e o aroma elegante explicam o preço. Possui notas adocicadas que lembram waffles saindo do forno.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Hidratantes mais cheirosos da Natura em 2023

⋅ 3 cuidados ESSENCIAIS com a sua pele durante o outono

⋅ Conheça 4 hidratantes que substituem perfumes