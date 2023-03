Como tornar os relacionamentos mais resistentes à traição?

Enxergar uma relação pela ótica do seu parceiro é uma tarefa difícil, mas caso você consiga, muitos problemas e discussões simples serão evitados. Isso ocorre pois, o indivíduo costuma sempre olhar para si mesmo, colocando as suas próprias queixas e reivindicações sempre em primeiro lugar. Mas e o seu parceiro? Será que ele também não sente?

Um das principais queixas de todo relacionamento é a traição. Mas ao menos que a pessoa tenha ‘desvio de carácter’ e faça isso sem remoro, o ato de trair começa muito antes, principalmente em uma relação fria e sem propósito.

Mas será que é dá para se colocar no lugar do outro nesses momentos? Ou melhor: é possível tornar uma relação resistência à traição.

De acordo com o site Psychology Today, estudos foram realizados para compreender se era possível se colocar no ponto de vista do parceiro em situações do cotidiano que interferem na relação amorosa.

A conclusão foi de que “Assumir o ponto de vista de um parceiro aumentou o compromisso e o desejo por esse parceiro, ao mesmo tempo em que diminuiu o interesse sexual e romântico por parceiros alternativos”, diz Reichman, Gurit E. Birnbaum, psicóloga e professora da Universidade de Reichman, em Israel.

A pesquisa se aprofundou na compreensão de que casais podem manter relacionamentos estáveis e satisfatórios mesmo diante de possíveis parceiros alternativos atraentes.

“Nossas descobertas destacam como as pessoas podem resistir a tentações de curto prazo. Especificamente, revelamos que a consideração ativa de como os parceiros românticos podem ser afetados por essas situações serve como uma estratégia que encoraja as pessoas a controlar suas respostas a alternativas atraentes e depreciar sua atratividade”, completa.

