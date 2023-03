As revelações desta quarta-feira (29) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot:

Áries

Você pode ensinar novos truques a um cachorro velho, Áries. Nunca é tarde para mudar. Não importa quantas vezes você fez algo errado, estragou tudo ou não “fez certo”, hoje é um novo dia. Você sempre pode tentar novamente e melhorar. Nunca há um prazo para se tornar a melhor pessoa que você pode ser.

Touro

A sorte o encontra onde você está, mas você deve estar preparado para isso. Comece o seu dia com “o objetivo em mente” enquanto estabelece as bases para o sucesso. Cada decisão prepara o terreno para uma oportunidade de conhecê-lo totalmente preparado para recebê-la.

Gêmeos

É fácil ser pego de surpresa hoje e, como resultado, sentir-se desequilibrado até que sua mente se concentre em um evento. Assim que o choque passar, você saberá o que fazer sem nenhum problema.

Câncer

Você pode ficar preocupado com a preocupação, o que pode levá-lo a tomar decisões precipitadas sem considerar as consequências ou os resultados a longo prazo. Hoje, deixe suas preocupações para trás e concentre-se no que há de bom em sua vida.

Leão

Uma pessoa com um pouco mais de experiência do que você pode ser um aliado maravilhosamente forte. Aproveite seus recursos, incluindo os relacionamentos que você construiu com chefes, gerentes e colegas de trabalho. Eles podem ser uma riqueza de informações e muito úteis quando você tem uma pergunta, mas não sabe por onde começar ou a quem perguntar.

Virgem

O sucesso geralmente envolve trabalho duro, mas inclui resistência e determinação. As pessoas às vezes perdem suas oportunidades de ouro porque deixam um emprego cedo demais. Aguarde o milagre. As coisas melhoram com o tempo.

Com informações do site Terra