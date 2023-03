5 perfumes nacionais COM CHEIRO DE MULHER RICA Imagem: Pexels

Qualquer pessoa, desde mais jovem até a mais idosa, pode utilizar perfumes. Exalar um bom aroma também independe de clássica social, mas algumas fragrâncias são mais elegantes e possuem o famoso “cheiro de mulher rica”. Isso acontece pois os acordes desses perfumes são elegantes, deixando o aroma fino e potente.

Se você deseja se sentir uma mulher rica, veja os perfumes mais indicados a seguir.

Accordes - O Boticário

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Maçã, Prunela, Mandarina, Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Ylang Ylang e Rosa Vermelha e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Delina - Parfums de Marly

As notas de topo são Lichia, Ruibarbo, Bergamota e Noz-moscada. As notas de coração são Rosa Turca, Peônia, Almíscar, Petalia e Baunilha e ass notas de fundo são Cashmeran, Cedro, Vetiver do Haiti e Incenso.

214 Golden Gardênia - O Boticário

As notas de topo são Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Íris, Hedione, Pêssego e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Heliotrópio, Almíscar e Cedro.

Chloe Eau de Parfum - Chloé

As notas de topo são Peônia, Lichia e Frésia. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Âmbar.

Make B. Gold - O Boticário

As notas de topo são Framboesa, Bergamota e Violeta. As notas de coração são Magnólia, Íris, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo Australiano e Cedro.

