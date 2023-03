Veja as 2 moedas de 50 centavos que juntas VALEM MAIS de 5 mil reais!

Mesmo caindo em desuso ao longo do tempo, ainda existem muitas pessoas que utilizam as moedas no dia-a-dia. E caso você seja uma dessas pessoas, comece a prestar bem atenção nos itens que você pega, pois eles podem valer muito mais do que aparenta.

Isso acontece pois, algumas moedas são consideradas raras e colecionadores podem pagar um valor muito alto por elas.

Um exemplo disso são as moedas que você vai conferir a seguir, que de acordo com o TikTok RNF Coleções, com conteúdo especializado em moedas, duas pequenas alterações as tornam raras, com seu valor podendo chegar em até 5 mil reais!

Por que essas moedas são consideradas raras?

As duas moedas são de 50 centavos, contudo, uma delas é bem mais valiosa que a outra. A primeira é a moeda de 50 centavos sem o número zero, confeccionada em 2012. O valor desse item no catalogo de moedas raras é de R$ 1.600.

A outra, com um valor mais alto, também é uma moeda de 50 centavos com o cunho trocado. No local que deveria ser o Manuel Deodoro da Fonseca ou Barão de Rio Branco, busto comum nas moedas desse valor, é observado a figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, personagem presente na moeda de 5 centavos. Uma moeda encontrada desta formada e confeccionada em 2012 pode valer R$ 4 mil.

Por que elas possuem um valor mais alto?

Uma moeda pode ser considerada rara por diversos motivos, como ser um item comemorativo e de baixa confecção ou ainda por apresentar erros na hora da cunhagem, como bustos trocados e outros detalhes, como as moedas citadas anteriormente. Por isso, fique atento às moedas que você possui no seu cofrinho pois você pode estar guardando um pequeno tesouro.

