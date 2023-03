Veja a forma como Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes passam a terça-feira (28), segundo o tarot

A forma como Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes enfrentam a terça-feira (28), de acordo com o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

Chegamos na terça-feira (28) e se você é do signo de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, queremos te convidar a conferir a seguir qual a mensagem das cartas do tarot para este novo dia.

Sagitário

Tome cuidado com suas emoções, pois embora saiba ser bom e carinhoso, é possível que um lado ácido seu venha à tona às vezes, então é preciso se controlar. Tome cuidado e lembre-se que a vingança nunca será o melhor caminho, entregue tais pessoas para o universo.

Capricórnio

É melhor estar preparado, pois hoje pode ser magoado por alguém que gosta muito e isso te decepcionará. Fique tranquilo e mantenha a calma, pois assim as coisas vão se resolver e ter o desfecho que tanto precisam.

Aproveite a oportunidade e confira também:

Aquário

A terça-feira (28) será um dia bastante positivo para a pessoa de Aquário com reflexo tanto em sua vida pessoal quanto profissional. As cartas do tarot deixam o conselho para que se aproxime ainda mais das pessoas que ama.

Peixes

Hoje será um dia positivo para a pessoa de Peixes no campo financeiro, o que não significa que pode sair gastando sem pensar. Aproveite bastante essa terça-feira (28) e aquilo que o universo te proporciona.

Com Depor.

+ Leia também estes conteúdos de nosso site: