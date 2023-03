Tênis com plataforma: como combinar a tendência em seus looks em qualquer ocasião

Não é de hoje que os tênis ganharam espaço no guarda-roupa feminino. Além de serem superconfortáveis, são peças versáteis que combinam com diferentes estilos e ocasiões. E agora, os tênis com plataforma estão ganhando cada vez mais espaço e se tornando uma forte tendência.

Mas como combinar essa novidade com o restante do look? A seguir, separamos cinco dicas infalíveis para você arrasar com tênis plataforma.

5 dicas para combinar tênis plataforma em qualquer ocasião

Look casual para o dia a dia

Combine seu tênis plataforma com peças básicas do guarda-roupa, como jeans e camiseta. Para dar um toque a mais de estilo, aposte em acessórios como bolsas e óculos de sol.

Look moderno e despojado

Combine o tênis plataforma com peças mais soltinhas, como um macacão ou vestido estilo bata. Para deixar o visual ainda mais moderno, aposte em acessórios como um chapéu ou brincos grandes.

Look fashionista

Para as mais ousadas, a dica é combinar o tênis plataforma com peças mais elaboradas, como saias midi e blusas de tecidos fluidos. Para arrematar o look, aposte em um maxi colar ou uma bolsa statement.

Look para sair à noite

Para uma saída com as amigas ou um jantar mais descontraído, combine o tênis plataforma com peças mais glamourosas, como um vestido de seda. Para finalizar, aposte em uma bolsa pequena.

Look esportivo

Para quem ama um visual mais esportivo, combine o tênis plataforma com peças mais confortáveis, como um conjunto de moletom ou shorts larguinho e uma camisa larga por cima. Para dar um toque de estilo, invista em uma pochete ou uma mochila.

Agora que você já sabe como combinar o tênis plataforma, é hora de escolher a sua combinação preferida e arrasar por aí! E não se esqueça: essa tendência é para todas as idades, então não tenha medo de experimentar e ousar.

