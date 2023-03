Skincare: você sabe por que seus produtos para a pele não funcionam?

Não basta aplicar o produto na pele e esperar por um resultado máximo: é necessário experimentá-lo e dar tempo ao tempo, além de usá-los corretamente. É comum nos desesperarmos e considerarmos que determinado produto não funciona para nossa pele, mas isso se deve a vários motivos que podem estar ligados à forma como você os aplica, se são bons para suas necessidades e mesmo o tempo de uso.

Se seus cosméticos não estão dando os resultados esperados, então você pode estar cometendo um dos seguintes erros a seguir. A boa notícia? Ainda é tempo de corrigi-los.

Por que meus produtos de skincare não funcionam?

Dê um tempo para “fazer efeito”

Nada funciona como mágica, então se você comprou um creme ou sérum, por exemplo, é necessário esperar um tempo até começar a notar os resultados. Não abandone seus produtos dois ou três dias depois de experimentá-los, deixe sua pele se adaptar aos ingredientes para obter todos os benefícios.

Dependendo do ingrediente ativo, você terá que esperar que ele faça efeito. Por exemplo, se estamos falando de ácido hialurônico, saiba que o efeito hidratante é instantâneo, mas as linhas de expressão podem demorar um pouco mais para aliviarem. Os ácidos geralmente levam vários dias, até semanas, para fazer efeito, dependendo das formulações e princípios ativos.

Você não segue uma ordem

É importante começar seu skincare com a pele limpa e sem nenhum resíduo de produto. Por isso, recomendamos uma limpeza dupla. Em seguida, para uma aplicação correta, comece pelos produtos menos densos e vá progredindo para os mais densos. Por exemplo, comece com o tônico, depois os séruns e, por fim, as texturas mais suaves.

Protetor solar, sempre!

Não existe rotina eficaz de cuidados com a pele sem o uso de protetor solar. Você pode usar todos os hidratantes que quiser, mas se não proteger sua pele dos raios solares, eles não adiantarão em nada. Sabemos que pode ser um processo complicado encontrar o protetor solar que melhor se adapta à sua pele e à sua rotina, mas é um passo que nunca deve perder. Alguns ingredientes até tendem a funcionar melhor quando em contato com o FPS, como os ativos antimanchas encontrados na niacinamida ou na vitamina C, por exemplo.

Você não se importa com a data de validade

Cada um dos seus produtos deve ter o símbolo que indica os meses que o seu produto dura em bom estado depois de aberto. Se você aplicá-lo após esse período, os ingredientes podem não estar mais ativos e podem ter perdido sua eficácia. É necessário que você substitua esses produtos imediatamente.

Leia também: