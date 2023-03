Relacionamento: 3 maneiras de identificar quando alguém está se fazendo de vítima

Ouvir alguém reclamando sem parar pode ser incômodo, principalmente se você já está passando pelos próprios problemas pessoais. Contudo, no meio de uma relação amorosa, o fato de ser ouvinte é praticamente uma obrigação, caso você queira continuar o relacionamento de forma saudável.

Contudo, existem diferenças entre precisar realmente de ajuda e se fazer de vítima, de acordo com a psicoterapeuta Erin Leonard.

“É como se ele ou ela gostasse de monopolizar a atenção das pessoas com histórias pessoais de infortúnio. Freqüentemente, o ouvinte mal pode oferecer algum apoio porque uma pausa entre as queixas prolongadas do locutor é rara”, escreve a especialista ao site ‘Psychology Today’.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 8 formas de manter sua relação vibrante e saudável com o parceiro

Ela explica que existem maneiras simples de compreender se a pessoa só está em busca de atenção ou se ela realmente precisa de apoio.

3 maneiras de identificar uma pessoa que está se fazendo de vítima

A primeira maneira de identificar se alguém está se fazendo de vítima é se ela pensa profundamente que a sua vida é mais difícil do que a de qualquer outra pessoa.

“A pessoa é consumida consigo mesma e a conversa é unilateral. Ele ou ela rejeita a empatia do ouvinte porque o verdadeiro objetivo não é se sentir melhor, é controlar o outro”, diz Erin.

A segunda forma é perceber se a vítima adotou o problema como desculpas para se aproveitar da boa vontade de outra pessoa e infligir culpa. A psicoterapeuta pede atenção pois “ela pode usar as dificuldades como uma razão para explorar a bondade de uma pessoa”.

Por último, alguém que se passa por vítima em todas as situações vai tentar fugir das suas próprias responsabilidades, além de utilizar dificuldades enfrentadas em outras relações como desculpas para a nova relação.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Relacionamento: Você não precisa se preocupar caso sua relação esteja dentro destes 5 sinais

⋅ Homem ‘casado’ com boneca de pano amplia família e mostra fotos do novo ‘filho’

⋅ Relacionamento: 3 sinais de que você é o problema da sua relação