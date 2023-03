Hidratantes SUPER CHEIROSOS que dispensam o uso de perfume

Seja por motivos de alergia ou por achar os perfumes invasivos, não são todas as pessoas que gostam de utilizar fragrâncias no dia-a-dia. Mas saiba que, ainda é possível manter a pele com um aroma agradável optando pelo uso de hidratantes.

Algumas marcas focam, além da hidratação da pele, em cremes corporais super cheirosos, com o aroma inspirados em perfumes clássicos. Então se você quiser se sentir cheirosa, mas de forma menos invasiva, veja a lista a seguir elaborada pela youtuber Lidia Paina com os hidratantes que substituem perfumes.

Creme perfumado Bad Girl - In The Box

A marca In The Box foca sua produção em perfumes contratipos, inspirados em clássicos da perfumaria importada. Mas além desses produtos, a empresa também possui fragrâncias próprias e cremes corporais super cheirosos.

Bad Girl é um creme corporal perfumado com o aroma inspirado em Good Girl, de Carolina Herrera. Além do perfume, o produto tem uma ação hidratante profunda, com a textura inspirada em cremes das marcas Thierry Mugler e Carolina Herrera. Segundo Lidia, é preciso cuidado na hora de utilizar este hidratante com outros perfumes, pois os aromas podem não combinar.

Loção hidratante desodorante corporal Capricho #BeMyself - O Boticário

Se você busca por hidratantes com bom custo-benefício, esse é o mais indicado da lista. A loção da a linha Capricho possui um aroma potente de coco com baunilha, por isso seu uso deve ser em dias mais frios.

Creme acetinado hidratante desodorante corporal Lily Lumière - O Boticário

Se você busca por um hidratante mais elegante e com um aroma de riqueza, o creme acetinado de Lily Lumière pode ser a solução. Possui uma textura mais densa, mas fácil de espalhar na pele. Seu aroma traz flor de lírio, flor de laranjeira e baunilha. Os elogios serão certeiros.

