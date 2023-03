Descubra como Leão, Virgem, Libra e Escorpião enfrentam a terça-feira (28), de acordo com o tarot

Chegamos na terça-feira (28) e se você é do signo de Leão, Virgem, Libra ou Escorpião, queremos te convidar a conferir a seguir qual a mensagem das cartas do tarot para este novo dia.

Leão

É possível que talvez não perceba, no entanto, seus dias têm sido marcados por uma grande sorte e positividade do universo. Além disso, o dia pode parecer complicado no início, mas você verá como as coisas vão melhorar com o passar das horas.

Virgem

Virgem, hoje será um dia de justiça, algo que pode se ver refletido tanto em sua vida pessoal quanto na profissional. Fique tranquilo e aproveite esta terça-feira (28), pois coisas boas irão acontecer.

Libra

Se você quer que as coisas se acertem e que tenha justiça, será necessário que lute para que isso aconteça. As cartas do tarot reforçam a importância de você se doar ao máximo para que alcance aquilo que tanto deseja.

Escorpião

Tome cuidado com o pessimismo, pois isso só atrasará sua vida e será uma espécie de bloqueio. É normal que alguns dias não saiam como o esperado, no entanto é importante saber como utilizar estes momentos como oportunidades de aprendizado.

