7 perfumes masculinos que conquistam no primeiro encontro Imagem: Pexels

Para conquistar a amada no primeiro encontro, não basta apenas caprichar na roupa, é preciso também escolher a fragrância correta. A seguir você confere a lista perfeita com perfumes nacionais que irão seduzir o seu futuro amor, segundo o canal do Youtube ‘Macho Moda’.

7. Natura Essencial Elixir

As notas de topo são Pimenta Rosa, Cardamomo, Pimenta Preta, Mandarina, Cassis, Toranja, Sálvia, Junípero ou zimbro e Limão. As notas de coração são Couro, Lavanda, Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Conhaque, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Vetiver, Cedro, Almíscar, Patchouli e Musgo de Carvalho.

6. Mahogany Pimenta Rosa e Cedro

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota, Cítricos e Toranja. As notas de coração são Jacarandá, Jasmim, Gardênia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Cedro, Sândalo, Almíscar e Patchouli.

5. Travis Macho Moda x Pocket Parfum

As notas de saída desse perfume são Bergamota, Pera e Heliotrope. As notas de corpo são Benjoin, Sândalo e Baunilha e as notas de fundo Musk, Fava Tonka e Incenso

4. Coffe Man Seduction

As notas de topo são Noz-moscada, Maçã, Cassis, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Sândalo, Jasmim, Lírio-do-Vale e Cedro da Virgínia e as notas de fundo são Baunilha, Açúcar, Café, Âmbar, Patchouli e Almíscar.

3. Natura Essencial Único

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Ládano, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

2. Boticário Malbec Noir

As notas de topo são Notas Aquáticas, Pimenta Rosa, Maçã, Bergamota, Abacaxi, Laranja, Mandarina, Toranja e Limão Siciliano. As notas de coração são Uvas Pinot Noir, Vinho Tinto, Lavanda, Pimenta, Coentro e Néroli e as notas de fundo são Fava Tonka, Gin, Âmbar, Sândalo, Cashmeran, Vetiver, Patchouli, Almíscar e Ládano.

1. Eudora Club 6 Voyage

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Cedro e Sândalo.