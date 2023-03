Tênis e vestido: 5 dicas para mulheres de todas as idades que querem fugir do salto alto

Quem disse que elegância só se alcança com saltos altos? Cada vez mais mulheres estão optando pelo conforto sem deixar a elegância de lado, e a combinação de tênis e vestidos é uma excelente opção para quem quer estar confortável e estilosa ao mesmo tempo.

Se você ainda não sabe como combinar essas peças, confira nossas 5 dicas para looks que vão do formal ao casual.

5 looks com tênis e vestido para se inspirar

Vestido midi e tênis branco

Se você quer um look formal, mas ainda assim confortável, um vestido midi de corte reto é uma boa escolha. Opte por um modelo em tons neutros ou animal print e combine com um tênis branco. Para completar, aposte em um blazer. O resultado é um visual elegante, moderno e sofisticado.

Vestido estampado e tênis colorido

Para um visual mais despojado, aposte em um vestido estampado e um tênis colorido. A estampa pode ser floral, geométrica ou animal print. O importante é escolher um modelo que combine com o seu estilo. O tênis pode ser de uma cor que esteja presente na estampa do vestido ou pode ser um modelo totalmente diferente, para dar um toque de cor ao look.

Vestido tubinho e tênis

O vestido tubinho é um clássico da moda e pode ser usado em diversas ocasiões. Para deixar o visual mais descontraído, aposte em uma jaqueta ou camisa jeans e uma bolsa de mão. O resultado é um look casual e confortável, ideal para qualquer passeio ou encontro.

Vestido de seda e tênis esportivo

O vestido longo é outra opção versátil e confortável. Para um visual mais moderno, escolha um modelo com fenda ou transparência. Nos pés, aposte em um tênis slip on, que é fácil de calçar e fica bem com qualquer tipo de vestido longo.

Vestido curto e tênis plataforma

Se você quer um visual mais ousado, aposte em um vestido curto e um tênis plataforma. O vestido pode ser em tecido mais estruturado, ou mesmo tecidos leves e estampados: basta escolher o certo para cada ocasião. O resultado é sempre um look estiloso e confortável.