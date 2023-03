Relacionamento: 8 formas de manter sua relação vibrante e saudável com o parceiro

Manter uma conexão vibrante com o parceiro pode não ser uma tarefa desafiadora no começo. Devido às borboletas no estômago no início dos relacionamentos amorosos, a troca de afeto, carinho, companheirismo e amor podem ser demonstrados de um modo muito mais intenso.

Contudo, embora a intensidade da percepção diminua com o tempo, isso não significa que o amor foi embora. Se trata apenas de uma mudança na dinâmica do casal. Ao perceber e lidar com os defeitos um do outro, saber reconhecer seus pontos positivos e negativos, adquirir tempo de experiência com o parceiro e estabelecer uma rotina saudável, isso mostra um nível de maturidade e crescimento entre os dois.

Leia mais: Relacionamento: Você não precisa se preocupar caso sua relação esteja dentro destes 5 sinais

O desafio de manter a conexão vibrante, calorosa e saudável surge justamente a partir da necessidade de inovar. Haja isso em vista, existem alguns elementos capazes de auxiliar no aprimoramento das relações amorosas. É apenas uma questão de manutenção.

“Como alcançamos e, mais importante, mantemos bons relacionamentos? Recomendo check-ups regulares e preventivos de relacionamento”, diz Cheralyn Leeby, especialista e pós-doutora ao portal Psychology Today. “Aqui está minha lista de oito ingredientes principais, com instruções de script, para ajudar a validar e aprimorar seus relacionamentos vitais.”

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere as ferramentas de reflexão que podem te auxiliar a trazer mais cor e saúde ao compromisso amoroso.

8 formas de pensar para manter sua relação vibrante e saudável com o parceiro