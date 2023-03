Perfumes femininos mais elogiados para você arrasar

Para as mulheres que gostam de se destacar, algumas pequenas dicas podem fazer muita diferença no dia-a-dia. Um simples, perfume, por exemplo, pode ser a chave para chamar a atenção e despertar diversos elogios, independentemente do ambiente.

Mas você sabe quais as fragrâncias mais indicadas para ser notada? Veja a lista a seguir com 5 opções presentes na perfumaria nacional.

Elysée - O Boticário

O clássico dos clássico da marca. Um perfume elegante, ideal para momentos especiais. Além de render elogios, seu perfume deixa um rastro cheiroso.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Canela, Framboesa, Gelado de Fruta e Maçã. As notas de coração são Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Âmbar, Íris, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

Una Blush - Natura

Se Elysée é um clássico de O Boticário, Una está entre os queridinhos da Natura. Seu aroma é frutal, porém cremoso. Além disso, possui acordes adocicados, sendo um perfil sensual e suave.

As notas de topo são Gengibre, Cítricos e Bergamota. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Breu-Branco e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Sândalo.

L’eau de Lily - O Boticário

Mais um perfume de O Boticário, sendo uma versão mais suave de Lily. Sua fragrância é elegante e ideal para momentos intimistas.

As notas de topo são Pera, Mandarina, Pimenta Rosa, Limão, Cassis e Maçã Verde. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia, Rosa e Calas e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Âmbar, Sândalo e Amêndoa.

Surreal Magic - Avon

Falando em clássico, esse está entre os mais conhecidos da Avon, marca conhecida pelo bom custo-benefício. É um perfume adocicado, ideal para as mulheres formiguinhas. Ideal para climas frios.

As notas de topo são Flor de Amêndoa, NaturalCalm e Bergamota. As notas de coração são Jasmim Sambac, Tuberosa e Ylang Ylang e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Sândalo.

La Victorie Intense - Eudora

Já Eudora tem a linha La Victorie como uma das que são carro-chefe. A versão Intense faz jus ao nome, sendo um perfume doce, floral e potente.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera, Bergamota, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Marshmellow, Patchouli, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol™.

