Os signos que se envolvem em problemas no amor por falar muito

Quando se trata de amor, alguns signos do zodíaco podem ter problemas por falar muito e usar as palavras de uma forma que não é muito positiva.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano é comunicativo por natureza, mas tende a se embaralhar nas palavras quando se trata de amor. Além de se enrolar e fazer mais promessas do que realmente está disposto a cumprir, ele deixa o calor do momento falar mais alto e acaba entrando em mal-entendidos que devem cobrar ou render consequências.

Leão

O leonino é um dos signos que sempre tem uma palavra na ponta da língua. No amor, ele pode exagerar ao falar muito sobre si mesmo e aumentar um pouco as qualidades, o que leva a demonstrar o que não é. Ficar calado não é com ele e isso pode fazer o outro se sentir pouco ouvido também.

Veja também: Os signos que mais precisam de romance na vida

Libra

O libriano gosta muito de falar e de tentar apaziguar os conflitos. No amor, isso pode gerar disputas porque parece que ele não assume um lado concreto com questões ao problema e sempre cai em lições de moral que falam muito sobre os outros e pouco sobre eles mesmos.

Sagitário

O sagitariano é um dos signos que tem facilidade em transmitir o que sente no momento, mas também pode usar as palavras de forma impulsiva. Ele é honesto, mas por vezes pode ser franco em excesso ou fantasiar promessas que não pode cumprir. A conta chega e ele percebe que foi longe com o que disse!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!