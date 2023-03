Nova imagem captada pela NASA revela galáxia com formato inusitado no espaço; confira registro

A galáxia JW100 aparece com destaque nesta imagem impressionante captada pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA. Os fluxos de gás formador de estrelas pingando do disco da galáxia como manchas de tinta fresca são formados por um processo chamado remoção de pressão.

Como detalhado pela NASA, sua semelhança com tentáculos pendurados levou os astrônomos a se referirem a JW100 como uma galáxia ‘água-viva’.

JW100 está a mais de 800 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Pegasus.

A redução da pressão RAM ocorre quando as galáxias encontram o gás difuso que permeia os aglomerados de galáxias.

À medida que as galáxias atravessam esse gás tênue, ele age como um vento contrário, retirando gás e poeira da galáxia e criando as flâmulas que adornam proeminentemente o JW100.

Como detalhado pela NASA, as manchas elípticas brilhantes na imagem são outras galáxias no aglomerado que hospeda JW100.

No topo desta imagem estão duas manchas brilhantes cercadas por uma área notavelmente brilhante de luz difusa. Este é o núcleo do IC 5338, a galáxia mais brilhante do aglomerado de galáxias.

IC 5338 é uma galáxia elíptica com um halo estendido, um tipo de galáxia chamada galáxia cD. Essas galáxias provavelmente crescem consumindo galáxias menores, então não é incomum que elas tenham vários núcleos, pois pode levar muito tempo para que seus núcleos sejam absorvidos.

Os pontos brilhantes de luz que cobrem as franjas externas da galáxia são uma rica população de aglomerados globulares de estrelas.

Esta observação aproveitou a Wide Field Camera 3 do Hubble e suas capacidades. Os dados fazem parte de uma sequência de observações projetadas para explorar a formação de estrelas nas gavinhas das galáxias de águas-vivas.

Ainda de acordo com as informações, essas gavinhas representam a formação de estrelas em condições extremas e podem ajudar os astrônomos a entender melhor o processo de formação de estrelas em outras partes do universo.

Texto com informações da NASA