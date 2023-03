Maquiagem: 5 erros que te fazem parecer mais velha e como evitá-los

Quer parecer mais jovem e radiante? Às vezes, um pequeno deslize na hora de passar a maquiagem pode fazer com que você pareça mais velha do que realmente é. Por isso, preparamos uma lista com os cinco erros mais comuns na hora de passar a maquiagem e dicas de como evitá-los. Com algumas pequenas mudanças na sua rotina de maquiagem, você pode realçar a sua beleza natural e parecer mais jovem e confiante.

5 erros que te fazem parecer mais velha e como evitá-los

Usar base errada

A base é um dos itens mais importantes da maquiagem, e escolher a cor e o tipo errados pode arruinar todo o seu look. Para evitar esse erro, escolha uma base que combine com o tom da sua pele e que seja adequada para o seu tipo de pele. Aplique-a em pequenas quantidades, começando do centro do rosto e espalhando em movimentos circulares.

Exagerar no pó

O excesso de pó pode fazer com que a maquiagem pareça pesada e desgastada. Em vez de exagerar, use uma quantidade moderada de pó para fixar a maquiagem. Aplique-o apenas nas áreas onde há excesso de oleosidade, como a zona T.

Não hidratar a pele

A hidratação é fundamental para manter a pele jovem e saudável. Antes de aplicar a maquiagem, certifique-se de hidratar bem a pele com um hidratante facial. Isso ajudará a preparar a pele para receber a maquiagem e evitará que a maquiagem craquele ao longo do dia.

Usar sombra escura demais

Sombras escuras podem fazer com que os olhos pareçam menores e mais envelhecidos. Para um visual mais jovial, use tons mais claros e suaves, como o rosa ou o pêssego. Aplique a sombra nas pálpebras superiores e inferiores e esfume bem para um efeito natural.

Não hidratar os lábios

Lábios secos e rachados podem fazer com que a maquiagem pareça desleixada. Para evitar esse problema, hidrate os lábios com um hidratante labial antes de aplicar o batom. Escolha um batom com cores vivas e vibrantes para um look mais jovial.

Seguindo essas dicas simples, você pode evitar esses erros comuns e parecer mais jovem e radiante. Lembre-se de que a maquiagem é uma forma de realçar a sua beleza natural, por isso, mantenha-a simples e natural. Com algumas pequenas mudanças na sua rotina de maquiagem, você pode se sentir mais confiante e bonita em qualquer idade.