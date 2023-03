Hidratantes mais cheirosos da Natura em 2023

Você gosta de se sentir cheirosa? Pois saiba que utilizar perfumes não é a única forma de se sentir assim. Indicados para cuidar da pele, é fato que diversos hidratantes não possuem aroma, principalmente aqueles que são feitos para cuidar de peles mais sensíveis e alérgicas. Contudo, algumas empresas se dedicam a criar hidratantes cheirosos, para se sentir hidratada e perfumada durante todo o dia.

Um dessas empresas é a Natura, que é famosa pelos seus perfumes, mas também possui outros produtos corporais, sendo os hidratantes muito conhecidos.

Confira a seguir os hidratantes atuais mais cheirosos da Natura de acordo com a apresentadora Mayra Regina, do canal ‘Conversa Perfumada’.

Creme Nutritivo para o Corpo Natura Tododia Tâmara e Canela

Entre as linhas da marca Natura que se destacam, Tododia está entre elas. O hidratante Tâmara e Canela possui aroma amadeirado e marcante, ideal para dias com temperaturas mais frescas devido à canela. Segundo a youtuber Mayra, esse hidratante combina com qualquer perfume adocicado.

Creme Hidratante Natura Tododia Ameixa e Flor de Baunilha

Um hidratante mais difícil de ser encontrado, mas que vale entrar no acervo de hidratantes para conhecer em 2023. A apresentadora do canal Conversa Perfumada comenta que o aroma desse produto lembra o perfume importado Good Girl, de Carolina Herrera, um dos queridinhos entre as mulheres. Seu uso é mais indicado para quem possui pele mista.

Desodorante Hidratante Corporal Luna Viva

Recentemente lançado, esse hidratante faz parte de uma das linhas mais conhecidas da marca, principalmente em virtude do perfume. Seu aroma possui flores brancas, como Lírio do Vale, Tuberosa e Jasmim. Devido ao seu aspecto, é indicado para quem possui pele seca.

Óleo Sève Natura Amêndoas E Flor De Ameixa

Assim como Tododia Ameixa e Flor de Baunilha, esse hidratante também aparece esporadicamente no site da marca, mas não deve ser deixado de lado quando o assunto é aroma. É o hidratante mais indicado da lista em quesito potência do aroma. Deve ser utilizado durante noites mais frias.

