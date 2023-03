Colecionador mostra moeda de 1 real com erro que pode valer até R$ 100 mil! Será que você tem uma igual?

Com os cartões de débito e crédito facilitando as transações de valores, é cada vez mais raro alguém portar notas ou moedas, mas caso você ainda tenha o costuma de guardar trocados, fique atendo aos itens que você pega, principalmente às moedas de 1 real, pois elas podem ser bem mais valiosas do que parece.

Uma moeda pode ser considerada rara por vários motivos, como ser um item comemorativo e de baixa confecção ou ainda por apresentar erros na hora da cunhagem, como bustos trocados e outros detalhes.

Por esses itens incomuns, alguns colecionadores costumam desembolsar muito dinheiro, como é o caso da moeda de 1 real a seguir que, segundo o tiktoker ‘Arlan Moedas’, pode valer até 100 mil reais!

A moeda em específico é considerada uma das mais raras e valiosas no mercado de colecionadores do Brasil de acordo com o apresentador. E um simples detalhe faz toda a diferença: a moeda possui duas faces iguais.

Uma moeda confeccionada corretamente possui dois lado diferentes, sendo um o quanto ela vale e a data de confecção e o outro alguma efígie de personagens históricos para o Brasil, como Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, Dom Pedro I e II e Barão do Rio Branco, além da efígie da República.

Contudo, a moeda mostrada pelo colecionador possui os dois lados iguais, sendo possível notar o rosto nas duas faces, chamada assim de bifacial.

Moeda comemorativa de 1 real pode VALER MAIS DE MIL

Outra moeda menos valiosa, mas que pode render um bom dinheiro é a moeda de 1 real cunhada em 2015 em comemoração ao aniversário de 50 anos do Banco Central do Brasil. Em bom estado de conservação, a moeda pode variar de vinte até 100 reais, com algumas pessoas pedindo ainda mais que isso. Porém, um pequeno erro pode aumentar e muito o valor de mercado do item.

Além da raridade por ser um moeda comemorativa com menor número de confecção, algumas poucas unidades delas apresentam o reverso invertido, o que faz seu valor chegar em até mil e duzentos reais, segundo o TikTok ‘RNF Coleções’.

