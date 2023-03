As mensagens do tarot (27) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, nesta segunda-feira (27) Foto ilustrativa - Pexels - cottonbro studio

Estamos oficialmente na última semana do mês de março e se você é do signo de Leão, Virgem, Libra ou Escorpião veja a continuação qual a mensagem das cartas do tarot para esta segunda-feira (27).

Leão

Este é um dia para que possa brilhar e mostrar ao mundo todo o seu talento, portanto não tenha medo, pois seguindo sua intuição você irá longe! As cartas do tarot deixam ainda um conselho: aproveite todo o seu espírito de liderança e continue investindo em suas metas de vida.

Virgem

É hora de se planejar (mais do que já é organizado) e definir em qual lugar está e onde quer chegar. Mantenha a disciplina, pois assim atingirá qualquer ponto que desejar em sua vida. Além disso, as cartas do tarot reforçam que não há nada ruim em ser ambicioso.

Libra

Hoje é um dia em que deve buscar equilíbrio em sua vida, portanto, tire um tempo para relaxar e organizar suas ideias, porque assim tomará decisões mais sábias. Libra, as cartas do tarot te deixam um conselho: não tenha medo de deixar no passado aquilo que já não cabe mais em sua vida. Faça isso e será mais feliz!

Escorpião

O início da semana de Escorpião, por sua vez, pode ser marcado por grandes e evidentes desafios, mas não desista, pois nenhuma dificuldade será eterna. Além disso, não tenha medo de lutar por suas ideias e aquilo que acredita, porque ao final virá a recompensa.

