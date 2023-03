Moda: 5 dicas de Carolina Herrera para mulheres acima de 50 anos arrasarem no estilo

A busca por estilo e elegância pode parecer um desafio para mulheres com 50 anos ou mais, mas não precisa ser assim. A renomada estilista Carolina Herrera tem algumas dicas valiosas para ajudar nessa missão.

Fazer escolhas inteligentes em relação ao guarda-roupa e acessórios, permitindo que se sintam mais confiantes e elegantes no seu dia a dia, é a chave para ter estilo e elegânica.

5 dicas de Carolina Herrera para mulheres acima de 50 anos arrasarem no estilo

Invista em peças clássicas

Segundo Carolina Herrera, investir em peças atemporais é a chave para um guarda-roupa sofisticado. Blusas de seda, calças retas e vestidos midi são exemplos de itens que nunca saem de moda e sempre deixam os looks elegantes.

Não tenha medo das cores

Carolina afirma que as cores podem trazer vida e energia para qualquer look. Experimente tons vibrantes em acessórios, como lenços e bolsas, para dar um toque de personalidade ao visual. Além disso, não se esqueça de que cores neutras, como preto, branco e nude, são sempre uma boa escolha para peças básicas do guarda-roupa.

Aposte em sapatos confortáveis

O conforto é fundamental, especialmente para mulheres maduras. Carolina sugere investir em sapatos confortáveis, como sapatilhas e tênis estilosos, que garantem elegância sem sacrificar o bem-estar.

Use acessórios com moderação

Embora os acessórios possam dar um toque final ao look, é importante não exagerar. A estilista aconselha a escolher um acessório de destaque, como um colar ou brincos longos, para evitar a aparência sobrecarregada.

Aprenda a adaptar as tendências

Carolina Herrera afirma que as tendências são divertidas, mas nem sempre se adequam a todas as idades e corpos. Por isso, ela sugere adaptar as tendências para seu estilo pessoal e corpo, usando-as com moderação.

Com essas dicas simples, você pode conquistar um estilo elegante e sofisticado no seu dia a dia. Lembre-se de que o importante é sentir-se bem e confiante em cada look que você escolher.

