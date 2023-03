Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries ­- Arcanjo Malchedael

Perdoe o passado para encher seu coração de amor incondicional e promover uma mudança para o bem. A coragem para enfrentar todos os obstáculos chegará.

Touro - Arcanjo Hamabiel

Limpe seu coração, seus sentimentos e pensamentos de ódio e rancor para seguir em frente. Peça ao anjo Hamabiel para acompanhá-lo quando tiver que tomar decisões que mudem o rumo de sua vida.

Gêmeos - Arcanjo Ambriel

Abra seu coração para as novas mudanças que o aguardam, que o ajudarão a alcançar a harmonia e a paz de espírito. O poder de atração do que é bom retorna.

Câncer - Arcanjo Muriel

Você tem que enfrentar qualquer situação com calma para poder olhar para os aspectos do passado que você ignorou. Conecte-se com a sua parte mais sensível para alcançar a harmonia.

Leão - Arcanjo Vercheil

Não seja orgulhoso e permita que outros sejam uma mão para que você possa superar os momentos difíceis. Trile o caminho da verdade.

Virgem - Arcanjo Hamaliel

Não permita que o mal que está ao seu redor o influencie e o deixe com medo de seguir em frente. Aprenda com seus erros.

Libra - Arcanjo Uriel

Você deve aceitar em sua vida a orientação e os bons conselhos de pessoas dignas de sua confiança. Sinais chegam.

Escorpião - Arcanjo Barkiel

Você tem seres que estão ao seu redor apoiando você o tempo todo, então seja grato por todas as bênçãos. Você deve sempre se proteger das energias negativas de outras pessoas que têm maldade em seus corações.

Sagitário - Arcanjo Adnachiel

Não esqueça que você é luz e deve parar no caminho. Aproveite o dom do otimismo e da lealdade para que você progrida a cada passo que dá em sua vida.

Capricórnio - Arcanjo Hanael

Cada passo que você dá, você deve medir e pensar para tomar as decisões certas. Se tropeçar, basta se levantar e continuar. A determinação continuará.

Aquário - Arcanjo Gabriel

Amor, generosidade e bondade afastam as energias negativas da sua vida. Gabriel não será apenas seu guardião, mas sua inspiração e confiança.

Peixes - Arcanjo Baraquiel

Procure no fundo do seu coração o que você deseja para sua vida e trabalhe no que você vai alcançar. Você terá a força para seguir em frente.

