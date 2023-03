Fragrâncias masculinas sensuais e elogiadas pelas mulheres

Se você pretende chamar a atenção em algum encontro amoroso ou na balada, não basta esta bem vestido, é preciso apostar em outros artifícios. E um desses artifícios é o aroma. Afinal, ninguém resista a uma fragrância elegante e agradável, não é mesmo?

A seguir você confere 8 fragrâncias masculinas importadas que são sexys e chamam a atenção das mulheres.

The One for Men Eau de Parfum - Dolce&Gabbana

As notas de topo são Toranja, Coentro e Manjericão. As notas de coração são Cardamomo, Gengibre e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Âmbar, Tabaco e Cedro.

Azzaro The Most Wanted Parfum - Azzaro

A nota de topo é Gengibre. A nota de coração é Notas Amadeiradas. A nota de fundo é Baunilha de Bourbon.

Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

As notas de topo são Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre. As notas de coração são Coco e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento.

Armani Code Absolu - Giorgio Armani

As notas de topo são Mandarina Verde e Maçã. As notas de coração são Noz-moscada, Flor de Laranjeira e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Camurça e Notas Amadeiradas.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes masculinos para utilizar no outono

Boss Bottled Eau de Parfum - Hugo Boss

As notas de topo são Maçã, Pimenta Preta e Bergamota. As notas de coração são Canela, Castanha e Cardamomo e as notas de fundo são Almíscar e Vetiver.

Armani Code Absolu - Giorgio Armani

As notas de topo são Mandarina Verde e Maçã. As notas de coração são Noz-moscada, Flor de Laranjeira e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Camurça e Notas Amadeiradas.

Allure Homme Sport - Chanel

As notas de topo são Laranja, Notas Oceânicas, Aldeídos e Mandarina Sanguínea. As notas de coração são Pimenta, Néroli e Cedro e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Almíscar Branco, Âmbar, Vetiver e Resina de Elemi.

Bleu de Chanel

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli, Ládano e Almíscar Branco.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 3 cuidados ESSENCIAIS com a sua pele durante o outono