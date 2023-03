Estas são as PIORES MANEIRAS DE MORRER Imagem: Pexels

A única certeza que temos na vida é a morte. E pensando nisso, a curiosidade para saber como será o nosso fim é grande. Isso acontece pois, mesmo tendo certeza que um dia todo mundo vai morrer, a forma como isso vai acontecer é incerteza.

Mas se você pudesse escolher como seria o seu fim, qual você escolheria? A escolha mais óbvia seria por velhice e de uma forma tranquila, correto? Contudo, existem formas muitos ruins de morrer e você confere as piores delas a seguir.

Radiação

O uso da radiação pode ser eficaz e mudou a história de como utilizamos a energia, além de ser essencial em avanços médicos. Porém, a contrapartida disso é que o elemento pode ser um dos mais perigosos aos seres humanos. Isso ocorre pois a exposição a doses altas de radiação ou por tempo prolongado pode ser fatal.

Segundo o site em inglês Arquivos Atômicos, a radiação pdoe causar desde alterações no DNA até vômitos, convulsões, hemorragia interna e câncer. A exposição ao elemento é conhecida como envenenamento agudo por radiação.

Crucificação

Cristão ou não, você provavelmente já ouviu a história de Jesus, que de acordo com textos bíblicos, foi crucificado juntamente com outros dois ladrões. Nas produções para o cinema, por exemplo, é mostrado que ele foi pregado na cruz a partir das mãos e pés. Contudo, as vítimas desse tipo de punição não morriam pelas feridas e sim por sufocamento.

“O peso do corpo puxando os braços torna a respiração muito difícil”, explica o fisiologista do King’s College London, Jeremy Ward.

Fogo

Além da dor insuportável, a maioria das vítimas de incêndio sofre lesões internas e queimaduras no trato respiratório devido a fumaça.

O portal MedStar Health informa que a inalação de fumaça tóxica é uma das maneiras mais silenciosas de morrer.

Eletricidade

Caso você leve um choque, a eletricidade causa queimaduras nos pontos de entrada e saída de energia e podem atingir órgãos como o coração, causando ataque cardíacos ou arritmia. Além disso, o choque também pode causar graves espasmos musculares.

Síndrome de descompressão

De acordo com a literatura médica, os efeitos de mudanças repentinas na pressão atmosférica são chamados de ‘síndrome de descompressão’.

A condição pode afetar principalmente praticantes de mergulho, mas também quem utiliza aviões.

