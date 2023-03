Confira 5 dicas para driblar o medo ao viajar de avião

Muitos ainda enfrentam medos e traumas ao viajar de avião, por mais que voar seja cada vez mais seguido e rotineiro. No Brasil, estudos revelam que o problema atinge três em cada 10 passageiros.

Os motivos podem variar de acordo, desde o pavor durante turbulências e instabilidade do tempo ou questões mais sérias, como alto nível de ansiedade ou fobia.

“É muito importante que o passageiro esteja o mais confortável possível ao realizar a viagem. Além da segurança oferecida no voo, com os serviços da companhia aérea, sempre é interessante montar uma boa logística antes de embarcar, estudar sobre o voo, se planejar com antecedência, tentar se distrair e manter a calma durante o percurso”, explica Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

Confira 5 dicas para driblar o medo de avião:

1 - Entenda o seu medo

É preciso entender o motivo do medo, se tem a ver com o avião em si ou com outras situações atreladas ao voo, como altura ou dificuldade de lidar com situações em que não se está no controle. O passageiro precisa identificar também se a causa não está relacionada a traumas antigos, como outras viagens conturbadas no passado. Caso os sintomas sejam mais graves, com crises de ansiedade, taquicardia e ataques de pânico, talvez possam ser diagnosticados como aerofobia, ou seja, o medo de voar. Nessas situações, em que o medo já é algo patológico, é fundamental buscar ajuda profissional.

2 – Pesquise sobre o funcionamento do avião

As estatísticas ajudam a superar o medo de voar e pesquisar sobre isso pode convencer o passageiro sobre a segurança deste meio de transporte.

3 – Estratégias ao comprar a passagem

Algumas medidas definidas antes da viagem podem diminuir a sensação de insegurança durante o voo. Viajar durante o dia, optar por menos conexões, escolher um assento longe das janelas e perto das saídas de emergências são algumas opções que trazem maior conforto.

4 – Distrair e tentar relaxar durante o voo

Antes de viajar é importante evitar consumir cafeína, alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas para não causar sensações de inchaço ou perda de sono. Separe os documentos e chegue ao aeroporto com antecedência, evitando situações que possam causar ansiedade. Filmes, séries e músicas de sua preferência também ajudam na distração durante a viagem.

5 – Foco no destino e não na viagem em si

Uma boa alternativa para driblar o medo de voar é se concentrar no que aquela viagem de avião poderá trazer de benefícios, como conhecer novas pessoas, novos lugares e culturas.