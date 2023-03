As revelações de segunda-feira (27) para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - Jen Theodore

Como Áries, Touro, Gêmeos e Câncer fecham este domingo (26) e entram na nova semana e em específico na segunda-feira (27)? Se você quer descobrir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo, basta procurá-lo na lista a seguir.

Áries

Para Áries, as cartas do tarot revelam que este signo abre a semana repleto de energia, o que lhe dá impulso para tirar certos projetos do papel. E, embora você se sinta preparado para fazer tudo e seja bom sair de sua zona de conforto, tome cuidado para não se esgotar se dividindo entre a vida pessoal e profissional.

Touro

Para Touro, as cartas deixam uma mensagem importante: não apenas hoje, mas nos demais dias você deve cuidar ao máximo de sua saúde física. Além disso, este deve ser um período em que planeja as suas metas de vida e em qual lugar quer chegar.

Gêmeos

Esteja aberto, pois novas pessoas podem chegar para somar em sua vida e aumentar seu círculo de relacionamento. Junto a isso, este será um período em que a criatividade estará em seu topo, então aproveite para tirar boas ideias daí.

Câncer

Hora de tomar importantes decisões e que refletirão diretamente na vida de seus familiares e relacionamento. Além disso, sua vida terá um grande impacto emocional e com um dia no qual poderá se reconciliar com certos pontos que estavam pendentes.

