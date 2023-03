Shower Makeup: recrie a tendência para uma pele super luminosa, independentemente da idade

Tenha um visual fresco e limpo o dia todo com a tendência do TikTok que garante um brilho incrível, mesmo nas peles mais maduras. A shower makeup consiste em preparar a sua pele para iluminá-la e obter um efeito radiante.

A criadora da tendência é Huda Kattan, fundadora da Huda Beauty e maquiadora profissional, mas já foi usada por celebridades como Jennifer Lopez, Kim Kardashian e a modelo Kaia Gerber. Segundo Huda, o segredo está na combinação dos produtos e em encontrar os acabamentos ideais para criar o look. Portanto, deixamos o passo a passo para que você possa recriá-lo.

Como fazer a tendência #ShowerMakeup

Prepare a pele

Depois de lavar o rosto, adicione um sérum hidratante e deixe a pele absorver totalmente.

O próximo passo é um segredo para aplicar a base: comece misturando sua base favorita com um pouco de hidratante, para que sua pele fique luminosa. Espalhe por todo o rosto com a ajuda das mãos e depois esfume com uma esponja para um efeito natural.

Procure produtos líquidos ou cremosos sem efeito mate, para ficar com aquele brilho extra.

Momento do contorno

Para conseguir esse visual, escolha um contorno em creme ou bastão para definir seus traços. Aplique nas maçãs do rosto, na testa e sob o pescoço. Em seguida, continue com o blush e o iluminador, concentrando-se nas áreas altas do rosto, onde a luz incide naturalmente. O próximo passo é borrifar uma fina camada de spray fixador hidratante, para que toda a sua maquiagem permaneça no lugar.

Enfatize o olhar

Defina as sobrancelhas fixando-as com um gel ou se quiser obter um look molhado ainda mais completo, opte por um sabonete para sobrancelhas, para dar à elas um efeito natural e cheio. Seja qual for o método escolhido, penteie para cima e na diagonal, seguindo a linha natural das sobrancelhas. Quanto às sombras, você pode brincar com diferentes acabamentos e cores.

Continue com o brilho

Lembre-se de que o efeito é caracterizado pelo brilho da pele, portanto, evite a todo custo pós translúcidos que podem ofuscar o resultado. Em vez disso, borrife levemente um pouco de spray fixador em um pincel em forma de leque, coloque seu iluminador favorito e complete com iluminador nos pontos mais altos para um efeito da tendência do momento.

Para finalizar o look, aplique um gloss nos lábios, com acabamento extra brilhante.