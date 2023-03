Relacionamento: Você não precisa se preocupar caso sua relação esteja dentro destes 5 sinais

Embora ninguém se comprometa amorosamente para sofrer na relação, é muito comum que isso aconteça. No decorrer, o casal se revela como realmente é, cada um em sua individualidade. A partir desta ideia, diversas pessoas compromissadas se preocupam em enfrentar um relacionamento.

Pisar em ovos com o parceiro é um péssimo sinal de como as coisas andam. Sentir-se na zona de perigo, de fato, já revela um relacionamento com falta de manutenção. Se existe o esforço por meio do medo, a conexão genuína já não se mostra mais presente entre o casal.

“Sentir-se seguro nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos íntimos, é essencial. Se você não se sente seguro e está sempre pisando em ovos, não apenas está sempre ansioso , mas também pode se voltar contra você - você periodicamente fica ressentido e explode - ou adota o papel de mártir e eventualmente se esgota”, explica o terapeuta Robert Taibbi, ao portal Psychology Today.

“Mais importante, você nunca consegue o que realmente precisa - nunca tem um lugar onde possa ser você mesmo, desista da ansiedade ou das máscaras que usa e se incline para um relacionamento em que se sinta cuidado, amado e aceito”, complementa.

Você não precisa se preocupar caso sua relação esteja dentro destes 5 sinais

Embora seja impossível prever o futuro, existem alguns pontos de amparo em relação ao status atual de sua conexão com o parceiro. Os pequenos sinais do dia a dia já dão indícios de zona de perigo ou segurança.

Extraído da mesma fonte, confira os sinais de que existe segurança em seu relacionamento e você pode descansar: