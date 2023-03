Lady Di: estas 7 fórmulas de looks são o segredo do estilo icônico da princesa Diana

Embora a princesa Diana tenha falecido há mais de 25 anos, o seu estilo segue inspirando diversas mulheres. De seus blazers quadrados a suéteres estampados, quase tudo que ela usava ainda é amado e imitado no mundo até hoje.

Ela trouxe elementos de moda para suas roupas casuais, bem como seus looks mais “reais” e nunca abandonou seu talento pessoal enquanto aderiu a um código de vestimenta mais formal. Mesmo quando ela estava usando um moletom com shorts, ela fazia questão de que fosse estampado e combinasse cores divertidas.

Lady Di era conhecida como a princesa do povo, e a vitalidade que ela mantinha também transparecia por meio de suas escolhas de moda.

A falecida princesa de Gales defendeu muitas tendências em sua vida, e também seguiu certas fórmulas de roupas nas quais ela confiava - tanto que algumas combinações seguem conectadas a ela todos esses anos depois.

Abaixo, 7 fórmulas de looks são o segredo do estilo icônico da princesa Diana

Moletom oversized + biker

Essa combinação simplista de roupas está tão ligada à princesa Diana que centenas de usuárias do TikTok postaram vídeos explicando como pensam nela sempre que saem com esse par. É confortável e aprovado pela realeza, então por que não?

Vestido de vingança

Quando todo mundo pensa em um vestido de “vingança”, esse preto que a princesa Diana usou quase sempre vem à mente. Ela sempre assumiu riscos importantes em suas escolhas de moda, o que tornou seu estilo tão icônico.

Blazer + Jeans + Botas de Cowboy

Esse é um look perfeito para o outono que vem chegando. Lady Di tinha o dom de transformar uma boa bota de cowboy com calça jeans, camiseta e blazer e transformar em um look elegante e estiloso - sem contar os bonés, fiéis companheiros da princesa. É legal sem esforço e é um visual que funciona sempre.

Suéter estampado e calça

A princesa Diana era conhecida por seu amor por suéteres brilhantes e divertidos - tanto que as pessoas começaram a fazer coleções de suéteres divertidos que ela usou em sua vida.

Minivestido e salto alto

Enquanto estava sob as regras reais, Diana costumava usar vestidos ou vestidos midi, e ela usava muitos minivestidos depois da separação dela e de Charles. Eles quase sempre foram combinados com saltos simples para combinar com o vestido, juntando tudo.

Camisa branca e calça jeans

Diana mostrou que uma boa camisa branca, combinada com uma calça jeans é um look nada simples e que, com os acessórios certos, deixa qualquer mulher elegante.

Looks vibrantes com saia

Os conjuntos de terno podem ser um pouco chatos, mas os de Diana nunca foram. Ela brincou com estampas divertidas, texturas interessantes e cores contrastantes.