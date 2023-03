Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 24 a 26 de março de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 26 de março de 2023:

Áries

Boa sorte no final de semana. Assuntos entram em ordem. Cuide dos problemas estomacais e intestinais, lembre-se de continuar com sua alimentação saudável.

Serão dias de muita convivência com seu parceiro sentimental, você se sentirá mais apaixonado. Os solteiros atraem um amor muito desejado.

Uma viagem se aproxima. Um amigo está procurando por você para convidá-lo para um negócio e tudo sairá bem. Um presente.

Touro

A sexta-feira será um dia mágico e você receberá tudo o que esperava em termos de trabalho, lembre-se de que deve ser mais prudente para não falar sobre seus planos e não ter problemas de inveja.

Seu signo é o mais sociável, mas também o mais ressentido; aprenda a perdoar. Tente cortar os problemas do passado e volte a ser feliz com o que está vivendo neste momento.

Um amigo do seu trabalho está se apaixonando por você, deixe claro seus sentimentos e converse bem com essa pessoa.

Não duvide mais da sua capacidade de fazer negócios e aproveite isso.

Veja também: Os 4 signos que passam por momentos de paixão intensa

Gêmeos

Fim de semana de muitas pendências para colocar estudo e trabalho em dia. Seu signo sempre precisa organizar mais o seu tempo para não se sentir pressionado depois.

Você faz pagamentos. Um amigo convida para uma festa, tente ir, mas não caia em excessos. O ponto fraco de Gêmeos é a ansiedade e os nervos; o exercício pode fazer muito para liberar essas energias negativas.

No amor, você continuará com seu parceiro com mais harmonia e tranquilidade. Um amor do passado o procura, tente deixar isso para trás e seguir em frente com sua vida. Cuidado com as mentiras; melhor não falar nada para não se meter em encrenca.

Câncer

Fim de semana de estar com as energias muito intensas. Serão dias de reorganizar toda a sua vida sentimental, ou seja, você vai começar a deixar aquelas pessoas que só te fazem mal no passado

Seja paciente, mas saiba que tudo tem limites, então defina-os antes de explodir. Uma viagem. Um novo amor chegará aos cancerianos solteiros do signo de Áries ou Virgem que serão muito compatíveis.

Dinheiro extra e uma boa notícia para seu lar.

Confira: Os signos do zodíaco que nunca esquecem uma traição

Leão

Três dias de sorte, apenas tente não se distrair tanto com fofocas ou comentários ruins que só diminuem sua positividade. Cautela no trabalho.

Na sexta você recebe uma proposta de emprego melhor remunerado e deve analisar melhor todas as oportunidades para que você faça uma boa escolha.

A compatibilidade no amor é maior com os signos de Câncer, Libra e Sagitário, então não hesite em deixar o amor entrar em sua vida.

Convites. Tente medir no consumo de álcool e comida para não exagerar. Domingo de momentos com a família e amigos. Não diga mais não ao exercício, lembre-se que seu ponto fraco é o estômago e as atividades ajudam a diminuir o estresse e se alimentar melhor.

Virgem

Fim de semana para ficar um pouco melancólico e pensativo, lembre-se que seu signo deve ter calma para lidar com os altos e baixos.

Encontre um equilíbrio para não ter problemas emocionais. Não tenha medo de pedir ajuda se achar que não consegue sozinho.

Fique atento ao trabalho, pois pedidos chegam. Você ganha dinheiro extra. Cuidado com as fofocas com seus amigos, tente não falar muito sobre sua vida amorosa.

Os virginianos solteiros terão um amor especial pelo signo de Escorpião, Touro ou Áries que será muito compatível. Sábado e domingo de festa.

Leia: Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 26 de março de 2023

Libra

Você estará ocupado com várias tarefas pendentes, administre melhor seu tempo para não sofrer pressão depois.

Um emprego surgirá. Veja bem as propostas e o que irá assinar; o combinado não sai caro. Você faz mudanças em questão de atitude e isso ajuda você a ter um humor melhor.

Você é convidado para uma festa e vai se divertir muito. Você comemora. Sua compatibilidade para o amor é maior com os signos de Áries, Gêmeos ou Aquário, com eles você encontrará o verdadeiro amor.

Evite vícios, isso não vai te deixar nada de bom. Cuida mais da alimentação e da saúde.

Escorpião

Você vai se sentir apaixonado e pleno nesta sexta-feira, seu signo não sabe ficar sozinho e neste final de semana você vai ter uma conexão especial. Casais decidem dar passos importantes.

Os solteiros encontrarão amores muito compatíveis do signo de Aquário, Virgem ou Sagitário. Procure não sobrecarregar os problemas alheios, fique à margem, inclusive no trabalho.

Você está em dia com suas dívidas. Você trabalhará no sábado em seu próprio negócio. Se te pedirem uma opinião, diga o que pensa mas sem ofender e proponha soluções.

A fé vai te ajudar a sair de situações ruins e vai atrair a tranquilodade. Cuide da pressão alta e problemas hormonais.

Veja: As revelações que chegam para os 12 signos do zodíaco em abril de 2023

Sagitário

Nesta sexta-feira você ficará um pouco irritado consigo mesmo porque sente que não está avançando em sua vida profissional; analise o que está fazendo de errado e corrija; seu signo sempre quer progredir.

Aproveite os sábados para fazer um curso. Uma viagem. Hora de moderar seus gastos e evitar compras desnecessárias.

Com seu parceiro você permanecerá estável e os solteiros conhecerão novos e apaixonados amores do signo de Leão ou Capricórnio.

Capricórnio

Você irá a reuniões para fechar um novo projeto. Seu signo sempre se dá bem em trabalhar com pessoas do exterior ou líderes. Você terá um fim de semana muito divertido, estará cercado de novos amigos.

Um amor muito apaixonado do signo de Libra ou Áries está chegando. Para intensificar suas boas energias, acredite ser o melhor. Você conserta o seu carro ou manda para revisão.

Um amor do passado pode surgir ou deseja voltar. Tente se manter saudável. Uma cirurgia ou situação de saúde sai bem.

Confira: Os signos que desistem do amor mesmo que ninguém imagine

Aquário

A sorte o beneficiará e você terá uma surpresa da sua empresa para algo positivo. Este fim de semana você reinventará sua vida e poderá remover todas as coisas negativas que o cercam para começar de novo.

Planos e documentos para viajar. Não seja teimoso com aquele amor que não era para você e esqueça, procure conhecer pessoas mais compatíveis com você do signo de Sagitário ou Touro. Evite cair em provocações com seus colegas de trabalho ou estudo para não complicar as coisas.

Peixes

Neste final de semana você vai tirar tudo o que já não serve mais e se renovar. Obstáculos podem surgir, mas é hora de seguir em frente e manter a mente forte.

Momento de atrair o que deseja. Aproveite esses três dias para renovar as energias em sua casa. Sua mente é forte e você sempre atrai o que deseja, então coloque pensamentos positivos puros e deixe o ciúme de lado.

Evite desanimar ao ficar chateado com amigos e tente se distrair conhecendo gente nova. Uma paixão pode surgir. Atenção extra com a alimentação.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!