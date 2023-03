As verdades das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (24) Foto ilustrativa - Unsplash - Jackie Hope

Outra semana terminando e se você é do signo de Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, veja a seguir a mensagem das cartas do tarot para esta sexta-feira (24) e os desafios que podem aparecer em seu caminho. Vamos lá conferir todos os detalhes?

Áries

Para Áries, as cartas do tarot deixam um importante conselho: tome cuidados, pois as aparências às vezes realmente enganam! Além disso, será preciso que se atente à vida amorosa e como compartilha as suas dificuldades e problemas com seu companheiro.

Touro

É preciso estar preparado, pois as dificuldades podem aparecer em seu caminho e não se limitará a apenas uma e isso te tirará da zona de conforto. É hora de pensar bem em tudo que for fazer, pois com calma as coisas se ajeitarão e você passará por todos os problemas.

Gêmeos

Nem tudo na vida é fácil, não é mesmo? E, para Gêmeos algumas situações podem aparecer em sua jornada envolvendo principalmente o campo amoroso, podendo haver um rompimento. É hora de cuidar ao máximo de suas emoções.

Câncer

O Universo está ao seu favor e por isso você sentirá como todo o pessimismo é deixado de uma vez por todas para trás. Aproveite as coisas boas que a vida te trará, portanto, se permita apaixonar e ser feliz.

