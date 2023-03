5 dicas infalíveis de maquiagem para mulheres com 40 anos ou mais ficarem mais jovens

Com o passar dos anos, a pele sofre mudanças e pode ficar mais ressecada, com rugas e linhas de expressão. No entanto, com algumas técnicas de maquiagem, é possível realçar a beleza e deixar a aparência mais jovem.

Confira 5 dicas infalíveis de maquiagem para mulheres com mais de 40 anos

Prepare a pele

Antes de começar a maquiagem, é fundamental preparar a pele. Limpe, hidrate e aplique um primer para deixar a pele uniforme e com uma aparência saudável. O primer também ajuda a fixar melhor a maquiagem e diminuir a aparência dos poros.

Use uma base de qualidade

A base é um item essencial na maquiagem, principalmente para mulheres maduras. Escolha uma base de qualidade e com cobertura adequada para sua pele. Evite bases com acabamento matte, que podem marcar ainda mais as linhas de expressão. Opte por bases líquidas ou em pó com acabamento natural ou luminoso.

Destaque os olhos

Os olhos são a janela da alma e podem ser valorizados com maquiagem. Use uma sombra marrom clara para marcar o côncavo e dar profundidade ao olhar. Aplique uma sombra iluminadora no canto interno dos olhos para abrir o olhar. E não esqueça do rímel, que ajuda a dar volume e curvatura aos cílios.

Destaque as maçãs do rosto

Com o passar dos anos, as maçãs do rosto podem perder a firmeza e a tonalidade. Para realçar as maçãs do rosto, use um blush em tom rosado ou pêssego, que dá um ar de saúde e juventude. Aplique o blush na parte mais alta das maçãs do rosto, em direção às têmporas.

Hidrate os lábios

Os lábios também podem ficar ressecados com o passar dos anos. Para deixá-los hidratados e com um aspecto mais jovem, use um batom hidratante em tom rosado ou nude. Evite batons escuros, que podem evidenciar as linhas de expressão em torno dos lábios.

Com essas cinco dicas de maquiagem, é possível realçar a beleza e esconder os sinais da idade. Lembre-se sempre de escolher produtos de qualidade e de adaptar as técnicas às características da sua pele. Com um pouco de prática e cuidado, a maquiagem pode ser uma grande aliada para deixar você ainda mais bonita e confiante!