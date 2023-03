4 perfumes masculinos nacionais MELHORES que importados

É comum achar que perfumes importados são sempre superiores às fragrâncias nacionais. É fato que fragrâncias fabricadas por grifes famosas de fora do Brasil apresentam ótimos aromas unidos a uma boa qualidade, contudo, existem perfumes brasileiros que batem de frente e até mesmo superam os importados e ainda com um melhor custo-benefício.

A seguir você confere 4 perfumes masculinos com qualidade de importados.

Homem Neo - Natura

Um perfume repletos de acordes de especiarias, o que deixa a fragrância elegante. O que se destaca nessa fragrância são as notas amadeiras, por isso é mais indicado para utilizar durante os dias frios ou à noite.

Criada em 2022, a fragrância traz notas de Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Cardamomo, Noz-moscada, Pataqueira, Toranja e Bergamota no topo. As notas de coração são Cashmeran, Copaíba, Cedro Atlas, Madeira Guaiac e Vetiver. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Fava Tonka, Cumarina, Baunilha e Musgo.

Malbec Black

A fragrância é categorizada com um aroma especiado quente, sendo perfeita para encontros noturnos ou baladas. Também é um perfume para homens mais maduros, pois suas notas de canela e gengibre podem não agradar os mais jovens.

As notas de topo são Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota. As notas de coração são Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

Essencial Único - Natura

Figurou entre os melhores perfumes nacionais lançados em 2022. Também é mais indicado para temperaturas baixas ou eventos noturnos.

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Ládano, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

Malbec Signature

As notas de topo são Notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Cedro da Virgínia e Patchouli e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide.