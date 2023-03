Relacionamento: 3 sinais de que você é o problema da sua relação

Relacionamentos amorosos contam com diversas questões em suas dinâmicas. Quando se está enfrentando um problema, na maioria das vezes, a pessoa que busca resolvê-lo é a vítima da situação.

Desta forma, se iniciam as buscas na internet por consultas com terapeutas, leitura de artigos sobre relacionamentos e outros meios que ajudem a solucionar alguma questão com o parceiro. Contudo, o problema no compromisso amoroso pode ser você.

É assustador pensar ser o protagonista de alguma ação tóxica, quando você é a pessoa que sempre gostou das coisas alinhadas e de uma rotina saudável. Porém, cenários como esse podem ocorrer sem que seja percebido de início.

De acordo com o especialista e doutor Mark Travers, ao portal Psychology Today, existem algumas atitudes bem intencionadas que acabam se tornando tóxicas, podendo este ser o seu caso.

“A união pode nos trazer imensa alegria e satisfação. No entanto, pode facilmente tomar um rumo tóxico. Embora todos desejamos ser os melhores parceiros que podemos ser, às vezes podemos azedar a doçura por meio de nossas ações”, explica Travers.

3 sinais de que você é o problema da sua relação

Haja vista que as boas intenções de ser um bom parceiro persistam, é possível reverter o cenário por meio de algumas mudanças de comportamento. Mas para mudar, é necessário entender se você se enquadra no perfil dos que estão acabando com a relação sem se dar conta.

Extraído do Psychology Today, abaixo você confere os três sinais indicadores de que você é o problema de seu relacionamento.