Professor de dança de Shakira revela detalhes da cantora e pensamento dela sobre Piqué

O programa ‘First Dates’, teve uma visita especial, recebendo o professor de zumba de Shakira, Juanma. O profissional da dança chegou a encontrar o amor, e aproveitou os holofotes pare revelar detalhes sobre a colombiana.

Juanma não perdeu tempo em contar a Carlos, o apresentador do programa, os detalhes íntimos de Shakira. Quando se sentou no bar, a primeira coisa que disse foi “sou cantor e dançarino e além de dançar em shows, também ensino Zumba e fui professor dessa disciplina da Shakira”, acrescentou para surpresa do apresentador, que imediatamente se surpreendeu.

“O que me diz sobre a Shakira?”, perguntou o apresentador. “Não imaginava que Shakira precisasse de aulas de dança”, continuou Carlos Sobera, surpreso, após a revelação de Juanma, que também lhe disse que a cantora colombiana era “linda”, “muito simpática” e que dançava “fenomenalmente”.

“Fui à casa dela para dar aulas particulares em Esplugues (Barcelona) porque ela não queria fazer junto com outras pessoas”, explicou o professor de dança.

O convidado revelou que “facilitou muito para mim porque eu queria muito trabalho cardiovascular, exigia que eu montasse coreografias. Ela também me perguntou de onde eu era”.

“Eu disse a ela que era catalão e ela me disse que não acreditava que era porque era casada com um catalão e não se movia e dançava assim [Shakira disse, na época, se referindo a Piqué]”, contou Juanma rindo antes de conhecer seu par.

O programa continuou e logo chegou Javier, vestido de saia. Segundo o rapaz, porque “eles são diferentes como eu. Hoje em dia nada tem sexo, tudo é atitude”, afirmou.

Bom, o que pudemos descobrir neste programa? Que aparentemente Piqué não sabia mover os quadris como um bom catalão e uma boa colombiana.

