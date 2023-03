Os signos que podem ser surpreendidos pelo sexto sentido

Alguns signos do zodíaco são surpreendidos com um aumento de intuição poderoso que pode trazer sextos sentidos esse fim de semana.

Confira quais são:

Leão

Uma dose extra de intuição chega para iluminar sua vida sobre o futuro de algumas questões. O momento é de enxergar momentos, novos passos e sonhos com mais clareza para compreender o que o estava apenas no inconsciente. Aproveite, pois sua capacidade de alcançar o sucesso está fortalecida. Não se esqueça de ser detalhista e paciente!

Virgem

É muito importante compreender os sentimentos agora, pois muita coisa pode ser sinalizada. Nem tudo pode ficar para que o crescimento ocorra, por isso entenda o que já não o enriquece mais. Novas conexões especiais também podem chegar ou quem é de verdade fica mais evidente; cautela também com aqueles que demonstram o que não são.

Libra

Um novo ciclo é marcado por intuições importantes que tendem a chegar principalmente sobre as parcerias. Permita que as conexões se desenvolvam com a verdade e entenda alguns direcionamentos que chegam em forma de sinais. Muito pode ser revelado dentro e fora do seu coração. Afirme suas ideias e coragem!

Escorpião

Algumas intuições sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional podem chegar para melhorar uma situação. Não se feche e reavalie algumas atitudes, pois assim poderá fazer as melhorias necessárias. Algumas coisas que pareciam saudáveis e normais, podem se tornar um peso se você não prestar a atenção em algumas necessidades verdadeiras. A orientação interior falará alta!

