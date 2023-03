Os signos do zodíaco que nunca esquecem uma traição

Esquecer uma traição nunca é fácil, mas alguns signos do zodíaco podem se tornar ainda mais apegados a lembrança dessa dor.

Confira quais são e como isso acontece:

Touro

O taurino pode considerar a traição o fim de qualquer tipo de relacionamento em sua vida, pois não é capaz de esquecer a falta de lealdade. Além de ter boa memória e ser atento aos detalhes, esse signo sabe quando se proteger e levantar a sua guarda para não arriscar o coração de novo.

Escorpião

O escorpiano não irá esquecer uma traição, pois além de sensível com sua intuição para descobrir exatamente o que está acontecendo, ele pode ser vingativo com quem despreza sua lealdade. Esse signo é de sentimentos fortes e não esquece as mágoas que o fizeram chorar por muito tempo.

Virgem

O virginiano até mantém a pose para os outros, mas em seu interior, ele nunca esquece essa situação. Além de tentar encontrar respostas, é muito difícil que a confiança seja retomada; se uma segunda chance chega, pode ter certeza que a falha será jogada na cara muitas vezes ainda.

Capricórnio

O capricorniano pode sofrer muito com uma traição e, mesmo quando decide dar o troco, ele não esquece como aquilo o decepcionou. Mesmo passando por mudanças, ele demora a se libertar dos sentimentos difíceis que foram despertados e manterá isso na memória para evitar que ocorra de novo.

Aquário

O aquariano pode aprender muito com a traição e por isso não a esquece. Além de passar a reconhece-la melhor e identificar aproveitadores de longe, ele também evita baixar a guarda quando algum tipo de mágoa ainda deixa seu coração temeroso.

