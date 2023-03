Os 4 signos que passam por momentos de paixão intensa

O último fim de semana de março de 2023 chegou e alguns signos do zodíaco possuem a maior chance de encarar paixões intensas nessa reta final.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Sagitário

Momento de diversão, mas também de novos ciclos no romance. Tudo é vivido com mais paixão e a intuição pode apontar par alguém especial no meio do caminho. Sua personalidade sedutora e aventureira tende a atrair experiencias apaixonantes que marcam um novo fluxo na vida amorosa.

Capricórnio

A vida no lar pode pedir atenção, mas o momento também marca paixões mais doces e que movimentam seu coração. É hora de organizar os sentimentos, mas não temer embarcar em aventuras que possam aproximar quem ama ou oportunidades importantes. Tenha cuidado para não estragar bons momentos se sobrecarregando com o problema dos outros.

Aquário

Sua inteligência e poder de atração está em alta, o que entrega confiança para viver a paixão sem tanto medo. Viagens e novas experiencias vividas agora podem ser muito importantes, então mantenha os olhos abertos. As descobertas influenciam sua vida amorosa no futuro e tendem a trazer renovação.

Peixes

O poder aumenta em todos os sentidos, inclusive no amor. É momento de destaque e a paixão é marcada por um novo ciclo. Seus talentos são reconhecidos também. Deixe a prosperidade entrar e alimente a paixão com motivação, mas sem tirar totalmente os pés do chão. Projetos e vivencias emocionantes os esperam!

