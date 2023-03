Moeda comemorativa de 1 real pode VALER MAIS DE MIL se apresentar um erro simples; descubra se você tem uma

O dinheiro físico está cada vez mais em desuso e consequente, as moedas estão parando de circular aos poucos. Contudo, se você ainda costuma guardas os trocados, comece a prestar bastante atenção, pois o item que você tem em mãos pode valer muito mais do que aparenta.

Um desses itens raros é a moeda de 1 real cunhada em 2015 em comemoração ao aniversário de 50 anos do Banco Central do Brasil. Em bom estado de conservação, a moeda pode variar de vinte até 100 reais, com algumas pedindo ainda mais que isso. Porém, um pequeno erro pode aumentar e muito o valor de mercado do item.

Além da raridade por ser um moeda comemorativa com menor número de confecção, algumas poucas unidades delas apresentam o reverso invertido, o que faz seu valor chegar em até mil e duzentos reais, segundo o TikTok ‘RNF Coleções’.

LEIA TAMBÉM: Uma única ‘moeda do barbeiro’ raríssima pode valer milhões de reais! Saiba mais sobre o item

Como saber se eu tenho uma moeda rara?

Caso você possua moedas antigas em casa ou está sempre trocando dinheiro, fique atento aos detalhes que podem colocar as moedas em um local de raridade.

Além de moedas comemorativas, como a do Banco Central ou das Olimpíadas, moedas que apresentam rasuras ou erros de cunhagem podem valer muito mais que o seu valor original.

Um exemplo disso é a moeda de 50 centavos fabricada em 2012. Chamada de híbrida ou ‘mula’, o item apresenta a cunhagem trocada com a moeda de cinco centavos. Ou seja, onde deveria ser a figura do Barão do Rio Branco, comuns nas moedas desse valor, é encontrado o busto de Tiradentes. Só esse erro faz o item valer 4 mil reais entre os colecionadores.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 moedas brasileiras raras de 1 real que valem muito! Você tem alguma dessas?

⋅ Essas moedas de 1 e 5 centavos possuem defeitos e juntas podem valer mais de R$ 3 mil! Aprenda a identificá-las

⋅ Simples defeito pode fazer essa moeda de 1 real valer quase R$ 2 mil! Veja se você tem uma