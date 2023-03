Moda: 5 estilos de calças para mulheres baixinhas parecerem mais altas

Ser baixinha não é uma desvantagem na moda. Na verdade, a moda é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para realçar sua beleza e deixar você se sentindo ainda mais confiante. Escolher as roupas certas é uma das principais estratégias para alongar a silhueta e parecer mais alta, e as calças são uma peça-chave para conseguir esse efeito.

Então, se você é baixinha e quer parecer mais alta, continue lendo e descubra as tendências de moda que vão transformar seu visual.

5 estilos de calças para mulheres baixinhas parecerem mais altas

Calça flare

A calça flare é um clássico que nunca sai de moda e que ajuda a alongar a silhueta. Ela é justa até o joelho e se abre em um formato de sino na altura da panturrilha, criando um efeito de verticalidade. Aposte em modelos com cintura alta para acentuar ainda mais o efeito.

Calça pantalona

A calça pantalona é outra opção que favorece as baixinhas. Ela é larga desde a cintura até a barra, e pode ser usada tanto em tecidos mais leves quanto em tecidos mais estruturados. Você pode combiná-la com um cropped para alongar ainda mais a silhueta, ou mesmo com uma camisetinha por dentro da calça.

Calça cropped

A calça cropped, também conhecida como calça cigarrete, é um modelo mais curto que fica na altura do tornozelo. Ela é ideal para as baixinhas que querem parecer mais altas, pois deixa o tornozelo à mostra e cria um efeito de continuidade entre a perna e o pé. Combine com sapatos de salto para um efeito ainda mais poderoso.

Calça skinny

A calça skinny é justa ao corpo e pode ser usada tanto em modelos de cintura alta quanto baixa. Ela é uma ótima opção para as baixinhas, pois cria um efeito de verticalidade ao corpo. Para um visual ainda mais moderno, experimente combinar com botas de cano alto nos dias mais frios.

Calça com corte reto

A calça reta é um clássico que nunca sai de moda. Ela é justa ao corpo na coxa e tem a mesma largura na barra, criando um efeito de continuidade. Para as baixinhas, a dica é apostar em modelos que fiquem acima do tornozelo, para que você possa mostrar um pouco de pele e alongar a silhueta.