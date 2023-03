Câncer de bexiga: saiba mais sobre a doença diagnosticada no ator Paulo Zulu pela segunda vez

O ator Paulo Zulu de 59 anos revelou por meio das suas redes sociais que passou por cirurgia para a retirada de um tumor na bexiga. É a segunda vez que ele é diagnosticado com a doença. De acordo com o ator, ele realizou um outro procedimento há dois anos para a remoção de um tumor no mesmo local.

“Foi descoberto um sistema canceroso na minha bexiga, já é o segundo. Há dois anos eu tirei outro”, diz Zulu na postagem.

Em vídeo, Zulu explica que tudo ocorreu bem e o câncer foi detectado de forma rápida graças a exames preventivos.

“Graças a eu ter feito essa revisão, através da prevenção, consegui detectar em tempo hábil de poder operar e ficar bem”, informa.

Fatores de risco

O câncer na bexiga ainda não possui uma causa definida, contudo, cientistas trabalham na linha que alguns fatores de risco podem ser primordiais para o aparecimento da enfermidade, sendo o uso de cigarro o mais comum. Outros fatores são:

Herança familiar e genética;

Beber pouco líquido;

Irritações ou infecções crônicas na bexiga não tratadas;

Histórico de tumor local;

Exposição à radioterapia na região;

Tratamentos quimioterápicos;

Tabagismo;

Uso de certos tipos de medicamentos, como o pioglitazona, utilizado para tratamento de diabetes tipo 2.

Sintomas

Para um diagnostico preciso da doença, é preciso se atentar aos seguintes sinais:

Aumento na frequência em que urina;

Necessidade urgente de urinar;

Dor ou queimação ao urinar;

Sangramento na hora de urinar.

Números no Brasil

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), foram aproximadamente 10.640 novos casos de câncer de bexiga, sendo 7.590 em homens e 3.050 em mulheres, em cada ano do triênio 2020/2022.

Esse tipo de câncer geralmente acomete pessoas mais velhas, com 90% dos pacientes tendo 55 anos ou mais, com média de 73 anos. A doença também afeta mais os homens.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

