As mensagens das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até o domingo (26) Foto ilustrativa - Pexels - Anete Lusina

Estamos quase no fim da semana, mas até o próximo domingo (26) muita coisa pode acontecer. E é pensando nisso que compartilhamos a continuação as mensagens das cartas do tarot para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Para ver os detalhes, basta procurar seu signo a seguir.

Leão

Para Leão, as cartas do tarot deixam uma mensagem importante: aproveite os próximos dias para focar em sua carreira profissional, mas nada a longo prazo. Além disso, você deve utilizar esse período para ser mais sincero consigo e com aqueles que ama, assim se sentirá mais leve.

Virgem

Virgem, até o final desta semana você pode se ver diante de alguns conflitos e para solucioná-los será preciso que tenha calma e que organize bem as ideias. Junto a isso, as cartas reforçam que tem que cuidar mais de sua saúde mental e física, reflexo que será sentido nos demais pontos de sua vida.

Libra

Libra, os próximos dias serão propícios para estreitar os laços com aqueles que ama e se aproximar ainda mais. Serão ótimos períodos para que possa compartilhar o que sente e escutá-los. Se há algo que te incomoda, essa será a oportunidade perfeita para dividir com os demais e assim solucioná-lo.

Escorpião

Os próximos dias de Escorpião podem ser marcados por dificuldades no campo profissional e financeiro. Mas, não se preocupe, pois para solucionar tais situações será preciso apenas que respire fundo e coloque suas ideias em ordem.

Por sua vez, será hora de cuidar mais de sua saúde mental e estar preparado, pois precisará tomar importantes decisões.

Com portal Depor.

