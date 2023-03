Os signos que passam por aprendizagens intensas até 20 de abril de 2023

A temporada de Sol em Áries começou e alguns signos do zodíaco podem encarar aprendizagens intensas nessa fase que dura até 20 de abril de 2023.

Confira quais são e como isso acontece:

Touro

Olhar para aquilo que cada um esconde de si mesmo não é fácil e essa fase pode chegar com revelações importantes. Olhe para o que é profundo e sombrio sem medo, pois assim encontrará a esperança e resposta no presente. A disposição precisa ser trabalhada, para que as circunstâncias não o desanime ou faça tomar atitudes mal pensadas. Aceite essa aprendizagem e seus desafios mudando algumas coisas praticas e eficazes na sua rotina para manter a calma.

Gêmeos

Existe uma fase de transformação, responsabilidade e ideias se afirmando em sua vida. Não é hora de ignorar o que chega, sejam novidades, portas ou simplesmente respostas. Alguns desejos entram em poderosas reflexões, sobrevivendo apenas o que faz sentido e pode criar um futuro verdadeiro. No amor, as dúvidas podem prevalecer, pois padrões ou interesses caem por terra. Observe-se e comece a se conhecer de verdade!

Virgem

Momento de muita transformação, aprendizagem e cura em sua vida. É hora de encarar os próprios erros e lados sombrios para se curar de verdade, buscando o futuro com mais acerto e abertura de caminhos. O progresso chega em um ritmo próprio e novos desejos, objetivos e sentimentos são descobertos. Tenha paciência e um controle que o mantenha e equilíbrio, mas não seja limitante.

