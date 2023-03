Os signos que desistem do amor mesmo que ninguém imagine

Alguns signos parecem que lutam muito para que as coisas deem certo, inclusive quando o assunto é o amor. No entanto, eles também podem desistir e partir quando ninguém imagina.

Confira quais são:

Áries

Por mais que o ariano viva de forma intensa e não resista a atrações que tiram seus pés do chão. Ele não admitirá não ser priorizado ou ser trocado por outra pessoa de uma forma que machuque seu ego. Ele prefere ir embora e manter seu orgulho em alta.

Câncer

Mesmo que acredite no potencial dos amores terem um final feliz e em vínculos duradouros, ele não ficará para sempre em um lugar que o maltrata. Esse signo pode se fechar bastante ao se sentir inseguro e diminuído, por isso encontrará uma maneira de sair desse tipo de conexão que não é saudável.

Veja também: Os signos do zodíaco que podem esconder algum ex

Virgem

O virginiano entra em relacionamentos com o objetivo de ter segurança e não se deixar abater por qualquer coisa. No entanto, ele pode preferir desistir de alguém que se aproveita da sua gentileza e não entrega o suficiente. A união para ele depende de ter futuro e pode ficar para trás se acontece o contrário, mesmo que o sentimento continue existindo.

Escorpião

O escorpiano é muito apaixonado e sempre terá forças para lutar por quem ama, mas se ele sente que não é recíproco e que está enganado de alguma forma, tudo começa a se desgastar. Ele vive os dramas profundamente, mas também sabe sair de cena para renascer longe de quem não é verdadeiro.

Capricórnio

O capricorniano é um dos signos que mais insiste para que o amor seja duradouro e cresça. Mesmo assim, esse signo não permitirá que um sentimento seja maior do que a sua independência e responsabilidade com a própria vida. Aquilo que é destrutivo e atrapalha não ficará no seu caminho muito tempo, mesmo que seja doloroso.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!