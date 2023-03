Os signos mais beneficiados pela entrada do Sol em Áries em 2023

Essa semana, o Sol entrou em Áries para movimentar as energias e trazer mudanças para todos os signos do zodíaco. No entanto, alguns podem curtir uma sorte ainda maior até 20 de abril de 2023 e e serão muito beneficiados.

Confira quais são:

Áries

Maior comunicação, movimentos e intuições podem chegar, trazendo a cura e instintos que o ajudam a alcançar o que é desejado. Aproveite a sorte em alta para acessar boas oportunidades e reabastecer as boas energias. Algumas emoções complexas podem ser sanadas e é mais fácil brilhar com as qualidades que o colocam bem presentes no agora e aberto. Você pode muito!

Leão

Existe muita astúcia e poder de cuidar da sua vida para crescer. A vontade e coragem de viver coisas novas, arriscar e se empenhar em projetos será transformadora, ativando ainda mais a sua luz. Ao chamar a atenção, busque a cura e as parcerias positivas, não se deixe levar só pelas aparências; preste a atenção em seus sentimentos e interior para não deixar de focar naquilo que realmente importa. Amplie os horizontes!

Sagitário

Uma época muito produtiva e cheia de energia toma conta, ajudando a despertar capacidades, otimismo e energia para lutar. Os desafios podem ser grandes, mas a capacidade de se comprometer e resolver também potente, assim como a intuição que tende a guiar para o melhor caminho. Com a sorte em alta e o brilho chamando a atenção, seu destaque é garantido.

