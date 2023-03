Moda: 7 tendências que Taylor Swift usou em sua apresentação da ‘The Eras Tour’

Com um set list impressionante de 44 músicas e um tempo de execução de mais de três horas, a tão esperada ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift incluiu um número impressionante de mudanças de figurino que provavelmente acompanharam suas diferentes épocas.

Foram quase duas décadas de carreira da cantora, junto com muitos conjuntos de arregalar os olhos. A cantora de “Lavender Haze” sempre usou roupas marcantes para seus shows, desde as cartolas da The Red Tour até o couro preto da Reputation Stadium Tour. E agora que finalmente tivemos o primeiro vislumbre de seu último show, aqui estão algumas das principais tendências; até agora.

Além de escolher looks dramáticos que a ajudaram a ser facilmente identificada, Swift usou algumas tendências atuais durante as duas primeiras noites de seu show.

7 tendências que Taylor Swift usou em sua apresentação da ‘The Eras Tour’

Babados

Este é um dos vários vestidos românticos com babados que Swift usava, provavelmente coincidindo com sua era Folklore e Evermore.

Lantejoulas

As lantejoulas eram uma parte importante das coleções de primavera de muitos designers, e muitos dos looks de Swift também as apresentavam - com resultados deslumbrantes.

Sapatos de prata

Prata tudo, mas especialmente sapatos, chegou à vanguarda da moda nesta primavera. Swift recebeu o memorando.

Revival dos anos 70

A jaqueta de pele sintética desgrenhada de Swift criou um clima dos anos 70 - da maneira mais glamorosa possível.

Mocassins

Enquanto a maior parte de seu guarda-roupa de sapatos consistia em saltos e botas brilhantes, Swift optou por mocassins (que são um clássico, mas também estão na moda como sempre) para uma de suas roupas mais casuais.

Balletcore

Embora certamente seja uma abordagem muito chique da tendência do balletcore, o vestido rosa de saia cheia de Swift mostrava a princesa encontrando a bailarina por completo.

Franja

Franjas são basicamente feitas para dançar, então não é surpresa que tenha sido uma das tendências escolhidas por Swift.