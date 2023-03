Meu chefe é tóxico? Estes 10 sinais indicam que sim e que precisa de ajuda urgente

Todo mundo já teve que lidar alguma vez com um um chefe mais intenso, não é mesmo? No entanto, o grande problema é que muitas destas ações são na verdade condutas de um superior tóxico.

Pensando nisso, queremos convidá-lo a aprender a diferenciar quando está enfrentando um ambiente de toxicidade e sinais de que precisa de ajuda urgentemente. Vamos lá conferir?

Sinais de que você tem um chefe tóxico

1 - Seu superior reforça sempre que ele é o chefe e quem dá as ordens;

2 - É comum ouvir gritos e até mesmo insultos;

3 - Você sente que vive em um ambiente em que a pressão é desproporcional;

4 - Seu chefe te impede de participar de processos internos, reforçando sempre que “não está preparado” ou que “tem medo de te perder”;

5 - Esta pessoa não aceita nenhum tipo de feedback e sempre que os dá é com uma perspectiva negativa;

6 - Seu superior não conversa com a equipe e/ou compartilha as dificuldades do time;

7 - É comum a exposição de oportunidades de uma pessoa diante de toda a equipe e/ou setores;

8 - Não há nenhum tipo de reconhecimento ou elogio quando o time ou uma pessoa se destaca e tem boa performance;

9 - Seu superior é prepotente e tem uma postura egocêntrica;

10 - Por fim, trata-se de um indivíduo totalmente inseguro e que tem uma postura centralizadora, na qual tudo deve estar sob seu controle.

⚠️⚠️⚠️ ALERTA IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Caso tenha se identificado com algum dos pontos listados anteriormente, algumas das alternativas de soluções possíveis são:

Verificar se possui abertura para discutir tais temas com seu superior;

Buscar auxílio do departamento de Recursos Humanos para sinalizar o problema;

Procurar ajuda de órgãos específicos como Ministério do Trabalho e/ou advogado.

