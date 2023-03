Entenda o que é intersexo, condição vivida pela youtuber Karen Bachini

Na noite da última terça-feira (21), a youtuber Karen Bachini utilizou o seu canal para explicar sobre o que é intersexo, condição vivida por ela há algum tempo.

A criadora de conteúdo explica que realizou exames e se entendeu como pessoa pseudo-hermafrodita feminina, ou seja, possui genitais e órgãos internos femininos, porém não produz hormônios.

Ela revelou que tudo começou quando ela tinha 18 anos e resolveu procurar ajuda médica após descobrir que seu ovário era muito pequeno e ela não possuía glândulas mamárias. Os médicos então deram o diagnóstico de menopausa precoce.

“Me disseram que eu tinha menstruado em alguma parte da minha vida e entrei na menopausa. Mas eu sempre achei isso muito estranho. Se eu tivesse menstruado eu saberia”, comentou a mulher.

Karen também revelou que, se soubesse desde o início o seu diagnóstico, ela não teria passado pela harmonização feminina.

LEIA TAMBÉM: Síndrome do coração partido existe! Saiba mais sobre a cardiomiopatia de Takotsubo

“Eu pensava: ‘e se eu tomasse o hormônio masculino, o que vai acontecer comigo?’. Essas respostas eu nunca pude ter, porque naquela época ninguém sabia o que estava acontecendo”.

Entenda o que é intersexo

O termo intersex ou intersexo é amplo e explica diversas variações biológicas e naturais do corpo humano. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 0,05% a 1,7% das pessoas nascem com características intersexo. No Brasil pode representar aproximadamente 3,5 milhões de indivíduos.

Entre as características de um indivíduo intersexo estão alterações hormonais, genitais ambíguos ou códigos genéticos diferentes do padrão. Um exemplo disso é o corpo aparentar o que é considerado feminino, porém o código genético ser XY (X sendo o cromossomo feminino e Y masculino).

As anatomias do intersexo podem não aparecer ou ser visível logo no nascimento, o que faz com que algumas pessoas só compreendam a condição na puberdade.

Por certo tempo, pessoas intersexo também eram chamadas de hermafroditas. Contudo, o termo é pejorativo e não deve ser utilizado, pois se refere apenas às características físicas de genitais ambíguos ou a quem nasce com dois genitais.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Relacionamento: 10 perguntas capazes de promover sua intimidade com o parceiro

⋅ Relacionamento: aprenda lidar com a culpa de um rompimento

⋅ Influenciadora Karen Bachini revela ser intersexo; entenda