As revelações desta quarta-feira (22) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot:

Sagitário O Dez de Pentáculos

Você está trabalhando há semanas em um projeto difícil, então prepare-se porque nos próximos dias você verá os frutos de tanto esforço e sentirá um grande alívio porque as dívidas que você sentia estavam consumindo você , será capaz de pagar facilmente. A carta avisa que você deve ser generoso com seus entes queridos, eles também precisam de você. Seu parceiro pede para você dedicar tempo a ele, então é hora de ativar a paixão.

Números da sorte: 2, 27, 77

Capricórnio

Torre

Nos próximos dias se agrava um conflito que você deve acabar logo porque senão vai estagnar. Assuma que existem erros que devem ser corrigidos e entenda que é a decisão que você toma que arrasta os outros para baixo, é estritamente necessário sair. A carta, mesmo quando negativa, avisa que o caminho que você está trilhando não é o melhor e que você deve ter uma atitude diferente perante a vida. Apoie-se na família e no parceiro, eles serão seus grandes aliados.

Números da sorte: 8, 13, 55

Aquário O Rei das Espadas

Números da sorte: 8, 13, 5 Aquário O Rei das Espadas

Alguém com autoridade entra em sua vida para lhe ensinar os passos a seguir para assumir a liderança empresarial. Não leve a mal se houver dureza em suas palavras, pelo contrário, pergunte, aproveite, tire tudo o que puder para que possa crescer profissionalmente. As espadas dizem que você deve mudar o curso de sua vida e sair do passado. Você deve tomar uma decisão muito importante com seu parceiro, conversar, buscar a reconciliação para que eles possam seguir em frente.

Números da sorte: 4, 12, 65

Peixe

A lua

Pare de sofrer pelo que aconteceu no passado. Você tem uma nova vida, com muitas mudanças positivas e não as vê porque está determinado a ver o lado negativo de tudo. Os segredos já vieram à tona, você conseguiu resolver o que te preocupava, agora aproveite a vida. As oportunidades não faltam, basta sair e procurá-las. A carta avisa que o amor está muito próximo, mas que sua atitude não permite que ele se consolide. Você tem que mudar sua energia para que coisas maravilhosas cheguem até você.

Números da sorte: 6, 25, 44

Texto Nueva Mujer